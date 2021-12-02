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В США заявили об атаках американских спутников

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Источник изображения: Фото: Gregg Newton / Reuters

Россия и Китай проводят ежедневные атаки американских космических спутников. Об этом заместитель начальника по космическим операциям Космических сил США, генерал Дэвид Томпсон сообщил The Washington Post.

По словам Томпсона, американские спутники регулярно подвергаются атакам. Россия и Китай используют некинетические средства, которые наносят временный ущерб. Он добавил, что для воздействия на спутники используют лазеры, радиоэлектронные средства и кибератаки.

Представитель Космических сил США отметил, что Россия и Китай разрабатывают спутники, которые могут атаковать другие космические аппараты. В свою очередь, КНР разрабатывает орбитальный аппарат для захвата спутников противника с помощью манипулятора.

Томпсон добавил, что в 2019 году Россия провела испытания вооруженного спутника возле американского космического аппарата. «Он маневрировал на близком расстоянии, он маневрировал опасно, он маневрировал, создавая угрозу, и они приближались друг к другу достаточно близко, чтобы возникла опасность столкновения», — заявил генерал.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости противоспутникового оружия. Он предположил, что войны будущего начнутся в космическом пространстве.

15 ноября Россия провела испытания противоспутникового оружия. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ходе испытаний боеприпас поразил недействующий космический аппарат «Целина-Д».


Даниил Иринин

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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