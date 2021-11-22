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Рогозин рассказал о противоспутниковом оружии России и предрек войны в космосе

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос»

Россия должна обладать противоспутниковым оружием, чтобы иметь возможность защитить себя в космосе. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

Он подчеркнул, что в современных условиях противоспутниковое оружие — это очевидная вещь, так как будущие войны начнутся с космоса.

Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия - это очевидная вещь, которой мы должны обладать

Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, Россия уже давно начала разработку противоспутникового оружия, однако только сейчас министерство обороны провело его испытания.

Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания

Дмитрий Рогозин


Первые испытания России

15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, образовавшие после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. «Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Испытания, подобные проведенным Россией, уже проводили в космическом пространстве США, КНР и Индия», — напомнили в Минобороны.

Отмечается также, что Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает «возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами».


Реакция мира

Инцидент вызвал бурную реакцию других государств. Так, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство обеспокоено проведенными Россией запусками. Он также добавил, что Москва не поставила в известность о них Вашингтон. Представитель выразил надежду на то, что мировые космические державы будут уважать международные правила использования космического пространства.

Мы внимательно следим за различными средствами, которые Россия, судя по всему, намерена разработать и которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав

Джон Кирби

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, испытав противоспутниковое оружие, тем самым создала угрозу спутникам и космическим кораблям.

Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве.

Бен Уоллес


Что ответили в Госдуме?

Обвинения США в разрушительных последствиях из-за испытаний Россией противоспутникового оружия в космосе — фантазии. Таким образом ответил на слова официального представителя Госдепа Неда Прайса заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Скажу, что фантазии нет предела со стороны Соединенных Штатов Америки. Россия всегда выступала и выступает против милитаризации космоса и призывает к этому другие страны

Юрий Швыткин

Он также указал на политику двойных стандартов в США. По словам депутата Госдумы, американцы активно испытывают оружие в космосе, при этом обвиняя в этом Россию.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нее Прайс заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.


Марина Совина

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