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ТАСС

Первую в ВС РФ штатную роту БМПТ "Терминатор" ввели в состав дивизии на Урале

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Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС. архив

Подразделения получат девять боевых машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Первая в армии России штатная рота боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" сформирована в Центральном военном округе (ЦВО). В состав 90-й гвардейской дивизии округа вошли девять машин, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Подразделения дивизии дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях.

"В соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в штат одного из танковых полков танковой дивизии военного округа введена первая в Вооруженных силах Российской Федерации штатная рота БМПТ из девяти боевых машин", - сказал он.

Генерал-полковник добавил, что в июне следующего года новая техника будет задействована в масштабных учениях. "Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - отметил Лапин.

БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года только для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. Испытания прошли успешно, в связи с чем было принято решение ввести роту БМПТ в штат. "Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

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