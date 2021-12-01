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Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом

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МС-21-300
МС-21-300.
Источник изображения: rostec

Специалисты «Иркута» собрали первый МС-21-300, имеющий крыло из композиционных материалов российского производства. Вскоре должен состояться его первый полет.

Программа нового российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 прошла важный этап. Как сообщили в «Ростехе», инженеры корпорации «Иркут» построили первый образец МС-21-300, имеющий новое композитное крыло.

Сегодня, 30 ноября, машину перевели из цеха окончательной сборки ИАЗ (Иркутский авиационный завод) в летно-испытательное подразделение. Впереди — программа наземных тестов и подготовка к первому полету.

Перекатка первого самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов / ©IRKUT Corporation

Разрабатывать российские полимерные композиционные материалы для крыла МС-21 начали после того, как в 2018 году Соединенные Штаты ввели торговые ограничения против «АэроКомпозита».

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, благодаря прочным и легким композитам конструкторы смогли сделать крыло большого удлинения и улучшили аэродинамику МС-21 одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа.

Консоли крыла и центроплан МС-21-300 производит предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск». Для изготовления крыла применили технологию вакуумной инфузии, ее запатентовали в России. Общая доля композитов в конструкции авиалайнера составляет примерно 40%.

Напомним, другой важный этап программа прошла в 2020 году, когда в небо впервые поднялся МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14. До этого в качестве основы силовой установки применяли Pratt & Whitney.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14

Источник изображения: Ростех

МС-21 можно назвать главной надеждой гражданского авиастроения России. Первый полет машин совершила 28 мая 2017 года. Начало серийного производства неоднократно переносили: в качестве возможных сроков ранее называли 2017, 2018 и 2021 годы. Согласно планам, озвученным осенью, сертификацию запланировали на декабрь. Серийно производить МС-21 могут начать в следующем году.

На рынке самолет будет занимать ту же нишу, что авиалайнеры Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Главным конкурентом российской машины называют китайский Comac C919, который пока тоже проходит тесты.

Россия и Китай выступают не только конкурентами на мировом авиарынке, но и как партнеры. Сейчас страны совместными усилиями реализуют амбициозный проект широкофюзеляжного самолета CR929. В базовой комплектации он сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Первый экземпляр начали собирать в Китае в этом году. Подняться в небо машина может в середине десятилетия.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Boeing-737
C919
А320
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Компании
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Boeing
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Pratt&Whitney
ИАЗ
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Чемезов Сергей
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