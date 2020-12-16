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МС-21 с российскими двигателями впервые поднялся в небо

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МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14
МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.
Источник изображения: Ростех

Совершил первый полет авиалайнер МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Ранее в качестве основы силовой установки использовали изделия Pratt & Whitney. Серийное производство новой машины могут начать в середине 2020-х годов.

Главная надежда российского гражданского авиастроения — авиалайнер МС-21 — совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Испытания провели сегодня на территории аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет занял один час и 25 минут.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 / ©Ростех

Самолетом управляли летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Во время тестов проверили работу двигателей на разных режимах, устойчивость и управляемость крылатой машины, а также работоспособность различных систем.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14

Источник изображения: Ростех

Напомним, двигатель ПД-14 на опытный пассажирский самолет МС-21-310 впервые установили в июле. Позже вице-премьер Юрий Борисов завил, что новый российский авиалайнер, оснащенный отечественными двигателями, должен совершить первый полет в этом году.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14

Источник изображения: Ростех

МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который можно назвать условным аналогом зарубежных Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Главным конкурентом российской машины на рынке эксперты видят китайский Comac C919, который тоже пока существует в виде прототипа.

Всего на сегодня построили пять МС-21. Начало серийного выпуска крылатой машины постоянно переносили. Ранее в качестве даты называли 2017-й, 2018-й и 2021-й. Введение санкций против российского авиастроения привело к тому, что теперь запустить самолет в серию могут примерно в 2025 году.

ПД-14 можно назвать ключевым элементом программы, от которого будет зависеть ее дальнейшая судьба. Испытания двигателя также косвенно влияют на другие направления российского авиастроения. Известно, в частности, что технологии двигателя могут лечь в основу ПД-35 — двигателя, который хотят устанавливать на перспективный широкофюзеляжный российско-китайский авиалайнер CR929. Он может взлететь в небо в первой половине 2020-х.

ПД-14

Источник изображения: Ростех

Отметим также, что недавно российские двигателестроители анонсировали скорые тесты газогенератора для двигателя ПД-8, который хотят устанавливать на пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 и гидросамолет Бе-200. Помимо этого, ПД-8 может лечь в основу двигателя, который можно будет применять для вертолетов.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Boeing-737
C919
А320
Бе-200
ПД-14
ПД-35
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
Pratt&Whitney
ИАЗ
Ростех
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Борисов Юрий
Проекты
CR929
МС-21
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