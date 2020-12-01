В России анонсировали скорые испытания газогенератора российского двигателя для SSJ 100

Российские разработчики намерены провести испытания газогенератора для двигателя ПД-8 в 2021 году. В перспективе им хотят оснастить авиалайнер Sukhoi Superjet 100 и гидросамолет Бе-200.

Первые тесты прототипа газогенератора для нового двигателя среднего класса ПД-8 хотят провести марте 2021 года. Об этом со ссылкой на управляющего директора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова сообщил ТАСС.

Сегодня в рамках создания двигателя продолжаются опытно-конструкторские работы. Согласно более раннему заявлению первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова, получение сертификата для ПД-8 намечено на 2023 год.

В перспективе этот двигатель хотят устанавливать на пассажирский самолет SSJ 100, а также на амфибию Бе-200. Кроме того, технологии ПД-8 могут лечь в основу изделия, предназначенного для вертолетов.

Сейчас Россия реализует еще один стратегически важный проект в области разработки авиадвигателей: речь идет о создании ПД-14, которым должны оснащать перспективный авиалайнер МС-21. Первую установку ПД-14 на опытный МС-21 осуществили летом этого года.