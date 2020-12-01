Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года

Как сообщили в "ОДК-Сатурн", компания имеет экспортный портфель заказов на производство нескольких сотен авиационных двигателей в ближайшие три-четыре года

РЫБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Первые испытания демонстратора газогенератора для нового двигателя среднего класса ПД-8 планируется провести в марте 2021 года. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Виктор Поляков.

"Мы выполняем опытно-конструкторские работы по перспективному двигателю, но делаем это в кооперации с предприятиями ОДК. Демонстратор газогенератора планируем собрать и провести первые испытания в марте 2021 года", - сказал он.

Ранее первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что перспективный российский двигатель ПД-8 для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 получит сертификат типа в 2023 году. По его словам, база двигателя может применяться и для вертолетов.

Испытания лопаток для ПД-35

Первые опытные образцы композитных лопаток для перспективного двигателя ПД-35, который предполагается устанавливать на широкофюзеляжные самолеты, изготовлены на "ОДК-Сатурн", испытания лопаток запланированы на весну следующего года, сообщил Поляков.

"На сегодняшний день мы прошли этап научно-исследовательских работ, переходим на этап опытно-конструкторских работ. Уже изготовлены опытные образцы лопаток. О серии пока не идет речь, потому что надо провести комплекс испытаний, начало которых запланировано на весну 2021 года", - сказал он.

Как пояснил управляющий директор "ОДК-Сатурн", сейчас на предприятии специалисты добиваются сокращения сроков производства композитных лопаток, улучшения их характеристик.

Разработка композитных лопаток для двигателя ПД-35 параллельно ведется по двум технологическим направлениям: специалисты рыбинского предприятия используют 3D ткачество (лопатка изготавливается на специализированном ткацком станке с использованием нитей из композитных материалов), специалисты "ОДК-Пермские моторы" используют направленную выкладку.

"Первые лопатки производства Перми были поставлены на образец двигателя, они делались в размерности ПД-14, для отработки технологий. Первые результаты обнадеживают", - отметил Поляков.

Авиадвигатели на экспорт

"ОДК-Сатурн" имеет экспортный портфель заказов на производство нескольких сотен авиационных двигателей в ближайшие три-четыре года, сообщил Поляков.

"Сейчас в стадии оформления контракт на очередную поставку нескольких сотен двигателей. Это контракт на ближайшие 3-4 года", - сказал он.

Управляющий директор отметил, что экспортный портфель "ОДК-Сатурн" составляет примерно 35%. Основную долю экспорта составляют двигатели для самолетов Ил-76 иностранных заказчиков.

ПАО "ОДК-Сатурн" - двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.