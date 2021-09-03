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Naked Science

Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929

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Источник изображения: naked-science.ru

В Китае собирают первый экземпляр широкофюзеляжного самолета CR929. В базовой комплектации он сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.

О старте строительства первого дальнемагистрального самолета CR929 сообщил ТАСС. Ранее завершили предварительные подготовительные работы по его созданию.

Базовая версия — CR929-600 — предназначена для перевозки 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Помимо нее, в состав семейства войдет вариант с удлиненным фюзеляжем CR929-700 и версия с укороченным фюзеляжем — CR929-500. Первый испытательный полет хотят совершить в 2023-м.

Проект CR929 реализуют с 2014 года. Самолет разрабатывают совместными усилиями российской ОАК и китайской корпорации COMAC. Латинские буквы «C» и «R» означают участников проекта — Китай и Россию.

Страны принимают участие в проекте на равных началах. По оценкам, цена разработки может достигать 20 миллиардов долларов. Стоимость одной машины составит от 113 до 118 миллионов долларов (приблизительно).

Россия отвечает за создание консоли крыла, центроплана и механизацию крыла. Китайцы работают над фюзеляжем, обтекателем, а также горизонтальным и вертикальным оперением.

Модель CR929

Источник изображения: aviav

Модель CR929 впервые показали на аэрокосмическом салоне China Airshow в Чжухае в ноябре 2016-го. Через два года на этом же авиасалоне представили полномасштабный макет части авиалайнера.

В марте ЦАГИ сообщил о завершении новой фазы тестов модели широкофюзеляжного самолета. Базовую модель с серповидной законцовкой крыла протестировали в аэродинамической трубе Т-128. В центре внимания экспертов были срывные явления на концах крыла. Моделировали как малые, так и большие скорости полета.

Модель CR929

Источник изображения: tsagi

Известно, что сначала самолет оснастят двигателями от General Electric или Rolls-Royce. В будущем он получит российский ПД-35 — перспективную разработку на основе ПД-14. Последний — новый двигатель, предназначенный для главной надежды гражданского российского авиапрома — авиалайнера МС-21, — а также первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России.

ПД-14

Источник изображения: wikipedia

Оснащенный им МС-21-310 впервые поднялся в небо в прошлом году. Начать серийно производить новый авиалайнер могут с 2022-го. В числе его конкурентов на рынке — Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Boeing-737
А320
ПД-14
ПД-35
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
General Electric
Rolls-Royce
ОАК
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Проекты
CR929
МС-21
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