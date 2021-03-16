В ЦАГИ испытали модель российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета

Российские инженеры провели испытания модели перспективного авиалайнера ШФДМС, разработку которого ведут совместно с Китаем. Первый полет машина может совершить в новом десятилетии.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского завершили очередной этап испытаний модели перспективного российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который также называют ШФДМС (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет).

В центре внимания специалистов находилась базовая аэродинамическая модель самолета, оснащенная серповидной законцовкой крыла. В числе особенностей крыла — применение чрезвычайно большого сужения, снижающего массу конструкции. Если говорить о российских гражданских авиалайнерах, то этот показатель — рекордный.

Перед инженерами стоят серьезные технические вызовы, в частности недопущение появления срывных явлений на концах крыла. Это касается как малых, так и высоких скоростей полета.

Модель CR929 Источник изображения: tsagi

Эксперименты проводили при скоростях воздушного потока до М=0,96. Полученные результаты подтвердили высокое аэродинамическое качество выбранной конструкции. В этом году хотят провести еще один этап испытаний: во время него специалисты изучат, в частности, качества модифицированных пилонов двигателей.

Модель CR929 Источник изображения: tsagi

Самолет CR929 будет вмещать примерно 250-300 пассажиров. Младшая версия крылатой машины имеет обозначение CR 929-500, старшая версия — CR 929-700. Использованные в названии латинские буквы C и R означают названия государств — участников проекта: Китай и Россию. Первый полет ШФДМС может выполнить примерно в середине десятилетия, хотя порой называют и более оптимистичные сроки

На сегодня CR929 — один из ключевых проектов российского авиастроения. Согласно ранее представленным данным, на первом этапе машину могут оснастить зарубежными двигателями, однако затем планируют применить новый российский ПД-35.

Последний в широком смысле представляет собой развитие двигателя ПД-14, разработанного для российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. Напомним, в прошлом году авиалайнер этого типа, оснащенный ПД-14, совершил первый полет. Начало серийного производства самолета неоднократно переносили: по последним данным, его можно ожидать примерно в 2025 году.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 Источник изображения: Ростех

Отметим также, что в 2020-м российские разработчики анонсировали тесты газогенератора для двигателя ПД-8, который хотят применить для Sukhoi Superjet 100.