США подтвердили испытание Китаем системы частично-орбитального бомбометания

Испытанное в июле Китаем оружие представляет собой систему частично-орбитального бомбометания. Заявление заместителя начальника Космических сил по операциям генерала-лейтенанта Чанса Зальцмана передает Breaking Defense.

Военный подтвердил предположения о характере протестированного Пекином оружия, высказывавшиеся ранее экспертами. «Я думаю, что слова, которые мы используем, важны, чтобы мы точно понимали, о чем здесь говорим. Я слышу такие вещи, как гиперзвуковые ракеты, а иногда я слышу суборбитальные», — заявил генерал-лейтенант.

По его словам, речь идет о совершено другом оружии, которое «может оставаться на орбите столько, сколько определит пользователь, после чего сбрасывается». Зальцман отметил, что данная технология является очень передовой, и США необходимо быстро определиться с тем, каким образом ее следует сдерживать.

Издание напоминает, что ранее подобные системы разрабатывал СССР.

В ноябре американское издание The Drive заметило, что проведенное 27 июля испытание может указывать на совершенный Китаем прорыв в гиперзвуковых технологиях. В публикации утверждается, что в ходе теста от китайского гиперзвукового летательного аппарата отсоединилось некоторое изделие, вероятно, управляемая ракета, цели и задачи которой для США остаются неясными.

О подобном испытании, ссылаясь на собственные источники, в ноябре сообщило издание Financial Times.

В том же месяце заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае.

В октябре генерал Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия.

Иван Потапов