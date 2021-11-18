Войти
Lenta.ru

В США рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае

663
0
0
Джон Хайтен
Джон Хайтен.
Источник изображения: Фото: Nati Harnik / AP

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае. В интервью каналу CBS он отметил точность китайской ракеты, передает «Интерфакс».

Хайтен отметил, что китайские военные запустили ракету большой дальности. По его словам, боеприпас сбросил гиперзвуковой планирующий блок, который смог поразить цель на территории Китая.

Генерал добавил, что китайский боевой блок приблизился к цели. По мнению американского военного, китайцы могут нанести ядерный удар по США.

В октябре Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в сфере разработки гиперзвукового оружия. Генерал добавил, что Россия развернула четыре вида гиперзвукового вооружения на межконтинентальных баллистических ракетах.

Ранее в октябре газета The Financial Times сообщила об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в Китае. Источники издания отметили, что испытания провели в августе. Ракета облетела земной шар и снизилась для поражения цели.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что в августе в КНР запускали космический аппарат, а не ракету.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
29.06.2021
Балансовая стоимость: Пентагон попросил миллиарды на подготовку к войнам
31.05.2021
National Review (США): Америка должна стать морской сверхдержавой
20.07.2020
Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу
01.07.2020
Такое не снилось. КНР напугала США русской суперракетой сильнее "Сатаны"
26.07.2018
Эсминцы "Лидер" вернут России статус крупной военно-морской державы
30.01.2013
Лимит оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 14:41
  • 79
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет