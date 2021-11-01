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В США заявили об опережении России Китаем в сфере гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в сфере разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

При этом представитель Пентагона признал в ходе встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), что Россия уже осуществила оперативное развертывание гиперзвуковых вооружений. Москва действует публично, поэтому задекларировала это в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), уточнил он, назвав это хорошим доводом в пользу соглашений по контролю над вооружениями.

Хайтен пояснил, что Россия развернула четыре вида гиперзвуковых ядерных вооружений на межконтинентальных баллистических ракетах. США, по условиям договора, могу направлять инспекторов для их осмотра и понимания действий российских вооруженных сил.

По мнению генерала, Москва начала производство гиперзвуковых систем в ответ на строительство Соединенными штатами комплексов противоракетной обороны, даже невзирая на то, что американские ПРО направлены на Северную Корею, а не Россию или Китай.

«И они продолжают экспериментировать с гиперзвуковыми вооружениями. Но совсем не такими темпами, как Китай. Даже близко не такими темпами, как Китай», — добавил Хайтен, пояснив, что КНР провели за последние пять лет сотни испытаний, в то время как США — всего девять.

По мнению представителя Пентагона, развертывание Россией даже небольшого числа гиперзвукового оружия представляет собой политический сигнал. Когда же они создаются во всех вооруженных силах, это вызывает обеспокоенность, заключил он.

Ранее Global Times сообщило, что оружие для уничтожения портов испытали в Китае. Подводным взрывом китайские военные разрушили учебную цель. По данным издания, целью испытаний была отработка новой тактики по нарушению коммуникаций неприятеля. Также подводные взрывы могут сделать уязвимыми крупные корабли вероятного противника.


Марина Совина

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Китай
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СНВ-3
Ядерный щит
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