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В Китае испытали оружие для уничтожения портов

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Источник изображения: Кадр: China Central Television

Оружие для уничтожения портов испытали в Китае. Подводным взрывом китайские военные разрушили учебную цель. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, целью испытаний была отработка новой тактики по нарушению коммуникаций неприятеля. Также подводные взрывы могут сделать уязвимыми крупные корабли вероятного противника.

Издание отмечает, что новая тактика стала ответом на действия США в Тихом океане. Так, американские корабли рассредоточены на нескольких базах, что обуславливает их зависимость от снабжения.

«Если мы сможем использовать скрытые способы, такие как подводные взрывы, чтобы уничтожить порты, мы сможем уничтожить военный потенциал противника», — отметил заместитель директора программы испытаний нового оружия, капитан Чжао Пенгдуо (Zhao Pengduo).

Ранее в Китае показали первый в мире истребитель пятого поколения с двухместной кабиной. Журнал The Military Watch опубликовал снимки двухместного самолета J-20. Новый самолет может стать основой для создания ударных версий истребителя.

В сентябре корпорация AVIC показала облик самолета шестого поколения. На международном авиакосмическом салоне в Чжухае показали внешность перспективного истребителя.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-20
Компании
AVIC
Проекты
Истребитель 5 поколения
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