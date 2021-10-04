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Китай показал облик истребителя шестого поколения

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Источник изображения: Кадр: 军迷天下 / YouTube

На международном авиакосмическом салоне в Чжухае (Китай) был официально показан перспективный китайский истребитель шестого поколения, пишет Telegram-канал ChDambiev.

«Представлен облик перспективного китайского истребителя шестого поколения, разрабатываемого Китайской корпорацией авиационной промышленности — Aviation Industry Corporation of China (AVIC)», — говорится в сообщении. Согласно представленным изображениям, истребитель будет выполнен с использованием стелс-технологий и получит два двигателя.

Как пишет Business Insider, на мероприятии Китай также представил концепцию однодвигательного истребителя пятого поколения и малозаметного палубного боевого самолета.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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