Новый ледокол «Сибирь» завершил заводские ходовые испытания

Россия завершила заводские ходовые испытания новейшего атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 типа «Арктика». Передать судно заказчику планируют до конца года.

О завершении ходовых испытаний «Сибири» со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода сообщило РИА Новости. На предприятие судно вернулось сегодня, 30 ноября.

Ледокол находился в акватории Финского залива больше двух недель. За это время заводская сдаточная команда, экипаж судна и представители контрагентских организаций проанализировали работу механизмов и оборудования.

Специалисты испытали паротурбинную установку, системы электродвижения, работу валопроводов и палубные механизмы. В числе прочего проверили скорость и маневренность серийного ледокола проекта 22220, а также его системы связи и навигации.

«Сибирь» заложили 26 мая 2015 года, а на воду спустили 22 сентября 2017-го. Ходовые испытания начались 16 ноября. Вскоре специалисты приступят к устранению замечаний, которые выявили на тестах. «Росатому» (заказчик) ледокол хотят передать в этом году.

Представители проекта 22220 — самые крупные и наиболее мощные атомные ледоколы в мире. Мощность «Арктики» составляет 60 мегаватт, она имеет водоизмещение (стандартное) 25 540 тонн. Длина судна — 173 метра, ширина — 34 метра. В состав экипажа входят 75 человек. Сообщалось, что Россия хочет построить пять новых ледоколов, однако в этом году стало известно о скорой закладке еще двух представителей проекта 22220. Начать строить эти суда планируют в 2022-м.

«Арктика» Источник изображения: wikipedia

Цель программы — обеспечить российское лидерство в Арктике. Ледоколы типа «Арктика» способны проводить караваны судов, пробивая лед, толщина которого может достигать трех метров.

Одна из особенностей судна — переменная осадка. Это позволяет ему эффективно действовать как в условиях глубокой воды, так и на мелководье. Благодаря этому новый ледокол может заменить одновременно и советскую «Арктику», и суда типа «Таймыр». Такой подход снизит цену эксплуатации ледокольного флота при сохранении его возможностей.

В будущем Россия получит еще более мощный ледокол «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Он имеет увеличенную ширину корпуса, которая позволит проводить крупнотоннажные суда.

Ледокол проекта 10510 «Лидер» Источник изображения: ТАСС

Строить первое такое судно на предприятии «Звезда» начали в прошлом году. В эксплуатацию ледокол хотят ввести в 2027-м. Строительство «Лидера» оценивают в 127,5 миллиарда рублей. Всего Россия намерена ввести в строй три ледокола нового типа.