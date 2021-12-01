Войти
Naked Science

Новый ледокол «Сибирь» завершил заводские ходовые испытания

518
0
0
Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания
Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания.
Источник изображения: © Фото : @jscbalticshipyard/Facebook

Россия завершила заводские ходовые испытания новейшего атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 типа «Арктика». Передать судно заказчику планируют до конца года.

О завершении ходовых испытаний «Сибири» со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода сообщило РИА Новости. На предприятие судно вернулось сегодня, 30 ноября.

Ледокол находился в акватории Финского залива больше двух недель. За это время заводская сдаточная команда, экипаж судна и представители контрагентских организаций проанализировали работу механизмов и оборудования.

Специалисты испытали паротурбинную установку, системы электродвижения, работу валопроводов и палубные механизмы. В числе прочего проверили скорость и маневренность серийного ледокола проекта 22220, а также его системы связи и навигации.

«Сибирь» заложили 26 мая 2015 года, а на воду спустили 22 сентября 2017-го. Ходовые испытания начались 16 ноября. Вскоре специалисты приступят к устранению замечаний, которые выявили на тестах. «Росатому» (заказчик) ледокол хотят передать в этом году.

Представители проекта 22220 — самые крупные и наиболее мощные атомные ледоколы в мире. Мощность «Арктики» составляет 60 мегаватт, она имеет водоизмещение (стандартное) 25 540 тонн. Длина судна — 173 метра, ширина — 34 метра. В состав экипажа входят 75 человек. Сообщалось, что Россия хочет построить пять новых ледоколов, однако в этом году стало известно о скорой закладке еще двух представителей проекта 22220. Начать строить эти суда планируют в 2022-м.

«Арктика»

Источник изображения: wikipedia

Цель программы — обеспечить российское лидерство в Арктике. Ледоколы типа «Арктика» способны проводить караваны судов, пробивая лед, толщина которого может достигать трех метров.

Одна из особенностей судна — переменная осадка. Это позволяет ему эффективно действовать как в условиях глубокой воды, так и на мелководье. Благодаря этому новый ледокол может заменить одновременно и советскую «Арктику», и суда типа «Таймыр». Такой подход снизит цену эксплуатации ледокольного флота при сохранении его возможностей.

В будущем Россия получит еще более мощный ледокол «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Он имеет увеличенную ширину корпуса, которая позволит проводить крупнотоннажные суда.

Ледокол проекта 10510 «Лидер»

Источник изображения: ТАСС

Строить первое такое судно на предприятии «Звезда» начали в прошлом году. В эксплуатацию ледокол хотят ввести в 2027-м. Строительство «Лидера» оценивают в 127,5 миллиарда рублей. Всего Россия намерена ввести в строй три ледокола нового типа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
10510 Лидер
Арктика
Похожие новости
02.08.2021
Атомный ледокольный флот России увеличат в несколько раз
29.09.2017
Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
18.08.2014
Глава "Росатомфлота": грузооборот Севморпути вырастет почти в семь раз
13.12.2013
«Росатом» готов отдать 77 млрд на строительство ледокола иностранцам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:34
  • 8
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов