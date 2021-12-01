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РИА Новости

Атомный ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания и вернулся на Балтийский завод

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Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания
Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания.
Источник изображения: © Фото : @jscbalticshipyard/Facebook

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК).

"Тридцатого ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся на Балтийский завод после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

Ледокол "Сибирь" провел в акватории Финского залива более двух недель.

"За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили работу механизмов и оборудования ледокола, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.

Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Ожидается, что судно будет передано заказчику, "Росатому" до конца текущего года.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на Балтийском заводе, в октябре 2020 года был передан "Росатому".

В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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