Россия начала ходовые испытания атомного ледокола «Сибирь»

В России приступили к ходовым испытаниям нового атомного ледокола проекта 22220. В качестве сроков ввода судна в эксплуатацию называют конец года.

Сегодня, 16 ноября, атомный ледокол «Сибирь» направился в Финский залив, где должен выполнить программу ходовых испытаний.

В течение трех недель специалисты будут тестировать его механизмы и оборудование. Среди прочего они проверят, как действуют паротурбинная установка, системы электродвижения и палубные механизмы. Также протестируют скорость и маневренность ледокола.

«Сибирь» стала вторым судном проекта 22220. Ледокол заложили 26 мая 2015 года и спустили на воду 22 сентября 2017-го. Передать его заказчику планируют до конца года. Всего Россия хочет построить пять ледоколов проекта 22220.

Водоизмещение судна (стандартное) составляет 25 540 тонн. Длина «Сибири» — 173 метра. В состав экипажа входят 75 человек.

Напомним, в прошлом году состоялось важное событие для страны: в России приступили к строительству первого ледокола нового поколения проекта 10510 «Лидер». Он станет мощнейшим атомным ледоколом в мире. В строй судно хотят ввести в 2027 году, всего планируют построить три «Лидера».