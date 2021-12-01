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В России рассказали о китайской модернизации Т-72

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Источник изображения: Фото: US Government / Wikimedia Commons

В период ирано-иракской войны танковые силы Ирака опирались на машины советской разработки. Некоторые образцы танков Т-72 модернизировали с помощью китайских разработок. О модернизации советских танков рассказала «Российская газета».

Несмотря на сложные отношения между Советским Союзом и Китаем, Ирак одновременно использовал наработки двух стран. Т-72 «Урал» и Т-72М1 использовали одновременно с китайскими Type-59-I и Type-69-IIG.

Позже элементы китайских машин применили на иракских Т-72. Советские танки оснастили бортовыми экранами китайского производства, которые повышали защиту боевых машин. Китайскими деталями заменили стандартные алюминиевые экраны.

Также иракские Т-72 оснащали генераторами оптических помех китайского производства. Издание отмечает, что эти системы считаются упрощенным аналогом комплекса оптико-электронного противодействия «Штора». В публикации подчеркивают, что китайские разработки обусловили преимущество иракских танкистов в ходе противостояния с Ираном.

Ранее издание The Drive прокомментировало модернизацию российских танков Т-72. В публикации предположили, что экраны в верхней части башни призваны защитить танки от барражирующих боеприпасов и беспилотников.

В октябре Центральное телеграфное агентство КНДР показало новый танк. На снимках видна машина, которую считают гибридом американского танка M1 Abrams и российской «Арматы».


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Type 59
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БПЛА
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