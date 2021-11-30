Войти
Российская газета

Т-72 при Саддаме Хусейне улучшали с помощью китайских технологий

387
0
0
Источник изображения: US Government / wikipedia.org

В 80-е годы в ходе ирано-иракской войны появлялись различные непривычно выглядящие образцы военной техники. Например, этот танк Т-72 на фото.

Иракские военные улучшили его с китайской помощью, что, учитывая очень напряженные в то время отношения между Советским Союзом и КНР, было делом не совсем обычным.

В большинстве случаев такая доработка проводилась не на относительно новых Т-72М1, а на поставленных в конце 70-х годов первых экспортных версиях "Урал". У них на бортах с каждой стороны находилось по четыре поворачивающихся стальных экрана, которые должны были выполнять противокумулятивные функции, снижая пробивную способность снарядов безоткатных орудий, выстрелов реактивных ручных и станковых гранатометов.

Насколько эффективной оказалась такая защита, мнения разнятся, однако из-за эксплуатации в экстремальных боевых условиях со временем большинство танков своих экранов лишились.

В то же время в ходе ожесточенного восьмилетнего конфликта иракская армия несла большие потери в бронетехнике. Находившиеся на вооружении советские машины первого после Второй мировой войны поколения - средние танки Т-55 и Т-62 с монолитной броней - легко поражались имевшимися у иранцев ракетами современных на то время тяжелых противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW и переносных M47 Dragon американского производства.

Очень часто эти боевые машины получали такие повреждения, которые не позволяли вернуть их в строй, также много "тэшек" было захвачено иранцами в виде трофеев.

Чтобы танковый парк постоянно оставался многочисленным, Багдад вынужден был закупать танки не только в странах Варшавского договора, но и в Китае. Оттуда поступили модернизированные варианты Type 59-I -700 штук и около тысячи Type 69-IIG. Их ходовую часть прикрывали пятисекционные фигурные бортовые экраны. Они так понравились иракцам, что те начали закупать дополнительные комплекты для установки на Т-62 и Т-72.

На последние также стали монтировать генераторы оптических помех производства КНР, как считалось, являвшиеся упрощенным аналогом комплекса оптико-электронного противодействия "Штора". И если эти новшества пригодились в ходе войны с Ираном, то во время битвы за Кувейт оказались практически бесполезными.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Польша
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Type 59
Т-55
Т-62
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
23.09.2020
По обе стороны: какое советское оружие применялось на ирано-иракской войне
17.09.2020
Танки Т-62 могут снова появиться в армии Ирака
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
29.09.2015
АК-47 от мира танков: Российские ветераны Т-54 и Т-55 продолжают воевать ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта