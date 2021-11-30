Войти
bmpd.livejournal.com

Вторая французская атомная подводная лодка типа Barracuda выведена из цеха

408
0
0

26 ноября 2021 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре без особой огласки и церемоний состоялся вывод из эллинга строительного цеха Labeuf второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки нового типа Barracuda, получившей название S 636 Duguay-Trouin. Физический спуск лодки на воду должен быть произведен в начале 2022 года. Лодка планируется к сдаче военно-морским силам Франции к концу 2022 года.

Вывод из эллинга строительного цеха Labeuf арсенала французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки S 636 Duguay-Trouin нового типа Barracuda, 26.11.2021 (с) Naval Group

Строительство подводной лодки Duguay-Trouin ведется в арсенале Naval Group в Шербуре с 2009 года. Duguay-Trouin cтала 18-й атомной подводной лодкой французской постройки и 109-й подводной лодкой, построенной в Шербуре с 1899 года.

Шесть атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения типа Barracuda должны заменить в составе ВМС Франции шесть первых французских атомных многоцелевых подводных лодок типа Rubis, однако программа постройки лодок типа Barracuda сталкивается с многочисленными задержками.

Головная атомная подводная лодка S 635 Suffren нового типа Barracudа строилась в арсенале Naval Group в Шербуре с 2007 года. Вывод Suffren из цеха был произведен 12 июля 2019 года, причем состоялся он в торжественной обстановке в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона. Фактический спуск головной лодки на воду состоялся 1 августа 2019 года.17 декабря 2019 года на лодке Suffren был произведен физический пуск ядерного реактора. 1 февраля 2020 года лодка была выведена из бассейна верфи к стенке. 27 апреля 2020 года лодка Suffren впервые вышла на заводские ходовые испытания в море из акватории арсенала объединения Naval Group в Шербуре, и утром 28 апреля совершила первое пробное погружение. 7 июня 2020 года для дальнейших испытаний лодка перешла в Брест, а 28 июля - в Тулон, где, по завершении программы испытаний 6 ноября 2020 года Suffren была официально передана французскому флоту.

В настоящее время в арсенале Naval Group в Шербуре ведется постройка остальных четырех подводных лодок данного типа S 637 Tourville, S 638 De Grasse, S 639 Rubis и S 640 Casabianca, сдача последней из них запланирована на 2029 год.

В октябре 2021 года во французской прессе появились сообщения, что головная подводная лодка этого типа Suffren, введенная в строй только год назад, имеет проблемы с протечками в паротурбинной установке, что "значительно ограничивает мощность и, следовательно, эксплуатационные возможности подводной лодки, но не на малошумных ходах".

Сообщается, что проблема могла возникнуть из-за "конструкции опоры установки" с "деформацией при определенной температуре". В сообщении указывалась, что данная проблема, видимо, затронет также вторую строящуюся лодку этого типа Duguay-Trouin, энергетическая установка на которой уже полностью смонтирована.

Представитель ВМС Франции в ответ на запрос СМИ не отрицал факт проблемы, но заявил, что считает, что "драматический тон" был бы "преувеличением"

Вывод из эллинга строительного цеха Labeuf арсенала французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки S 636 Duguay-Trouin нового типа Barracuda, 26.11.2021 (с) Naval Group

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
2020-й год
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
Ядерный щит
Похожие новости
09.11.2020
Атомная подводная лодка Suffren передана ВМС Франции
10.05.2018
Французы заказали ещё одну "Барракуду"
05.11.2014
Больше угрозы меньшими средствами
29.10.2014
Франция стремится сохранить океанский флот
31.01.2011
Владычицы глубин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта