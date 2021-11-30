Вторая французская атомная подводная лодка типа Barracuda выведена из цеха

26 ноября 2021 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре без особой огласки и церемоний состоялся вывод из эллинга строительного цеха Labeuf второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки нового типа Barracuda, получившей название S 636 Duguay-Trouin. Физический спуск лодки на воду должен быть произведен в начале 2022 года. Лодка планируется к сдаче военно-морским силам Франции к концу 2022 года.

Вывод из эллинга строительного цеха Labeuf арсенала французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки S 636 Duguay-Trouin нового типа Barracuda, 26.11.2021 (с) Naval Group

Строительство подводной лодки Duguay-Trouin ведется в арсенале Naval Group в Шербуре с 2009 года. Duguay-Trouin cтала 18-й атомной подводной лодкой французской постройки и 109-й подводной лодкой, построенной в Шербуре с 1899 года.

Шесть атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения типа Barracuda должны заменить в составе ВМС Франции шесть первых французских атомных многоцелевых подводных лодок типа Rubis, однако программа постройки лодок типа Barracuda сталкивается с многочисленными задержками.

Головная атомная подводная лодка S 635 Suffren нового типа Barracudа строилась в арсенале Naval Group в Шербуре с 2007 года. Вывод Suffren из цеха был произведен 12 июля 2019 года, причем состоялся он в торжественной обстановке в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона. Фактический спуск головной лодки на воду состоялся 1 августа 2019 года.17 декабря 2019 года на лодке Suffren был произведен физический пуск ядерного реактора. 1 февраля 2020 года лодка была выведена из бассейна верфи к стенке. 27 апреля 2020 года лодка Suffren впервые вышла на заводские ходовые испытания в море из акватории арсенала объединения Naval Group в Шербуре, и утром 28 апреля совершила первое пробное погружение. 7 июня 2020 года для дальнейших испытаний лодка перешла в Брест, а 28 июля - в Тулон, где, по завершении программы испытаний 6 ноября 2020 года Suffren была официально передана французскому флоту.

В настоящее время в арсенале Naval Group в Шербуре ведется постройка остальных четырех подводных лодок данного типа S 637 Tourville, S 638 De Grasse, S 639 Rubis и S 640 Casabianca, сдача последней из них запланирована на 2029 год.

В октябре 2021 года во французской прессе появились сообщения, что головная подводная лодка этого типа Suffren, введенная в строй только год назад, имеет проблемы с протечками в паротурбинной установке, что "значительно ограничивает мощность и, следовательно, эксплуатационные возможности подводной лодки, но не на малошумных ходах".

Сообщается, что проблема могла возникнуть из-за "конструкции опоры установки" с "деформацией при определенной температуре". В сообщении указывалась, что данная проблема, видимо, затронет также вторую строящуюся лодку этого типа Duguay-Trouin, энергетическая установка на которой уже полностью смонтирована.

Представитель ВМС Франции в ответ на запрос СМИ не отрицал факт проблемы, но заявил, что считает, что "драматический тон" был бы "преувеличением"

Вывод из эллинга строительного цеха Labeuf арсенала французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре второй строящейся французской атомной многоцелевой подводной лодки S 636 Duguay-Trouin нового типа Barracuda, 26.11.2021 (с) Naval Group