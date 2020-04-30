Начаты испытания новой французской атомной подводной лодки Suffren

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли сообщила о начале заводских ходовых испытаний и первом испытательном погружении головной завершенной строительством французской атомной многоцелевой подводной лодки Suffren нового типа Barracuda. По сообщениям французских СМИ, утром 27 апреля лодка Suffren впервые вышла в море из акватории арсенала французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, осуществлявщего ее строительство, и утром 28 апреля совершила первое пробное погружение.

Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка Suffren нового типа Barracuda на заводских ходовых испытаниях, апрель 2020 года (с) министерство вооруженных сил Франции

Сообщается, что начало заводских ходовых испытаний Suffren было запланировано на начало марта, но было отложено по техническим причинам и из-за карантинных мероприятий ввиду пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что лодка должна быть передана ВМС Франции в 2020 году, но сейчас окончательный срок сдачи осторожно не уточняется.

Строительство головной атомной подводной лодки Suffren типа Barracuda (строительный номер Q 284) в арсенале объединения Naval Group в Шербуре велось с 2007 года, претерпевая многочисленные задержки. Официальная церемония спуска на воду (фактически вывода из строительного цеха) подводной лодки Suffren состоялась 12 июля 2019 года, фактически физический спуск на воду был произведен 1 августа.

Еще четыре лодки типа Barracuda (Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Rubis) находятся в Шербуре в различных стадиях строительства, планируется и постройка шестой лодки Casabianca. Данные лодки должны заменить в составе ВМС Франции шесть первых французских атомных иногоцелевых подводных лодок типа Rubis.

Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка Suffren нового типа Barracuda выходит на заводские ходовые испытания из Шербура, 27.04.2020 (с) [i]Jean-Paul Barbier / La Presse de la Manche [/i]

Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка Suffren нового типа Barracuda на заводских ходовых испытаниях, апрель 2020 года (с) twitter.com/premarmanche

Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка Suffren нового типа Barracuda на заводских ходовых испытаниях, апрель 2020 года (с) DGA