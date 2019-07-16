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16.07.2019
bmpd.livejournal.com

Спуск на воду головной французской атомной подводной лодки Suffren

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12 июля 2019 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре состоялась официальная церемония спуска на воду (фактически вывода из строительного цеха) головной французской атомной многоцелевой подводной лодки Suffren нового типа Barracuda (строительный номер Q 284). На церемонии присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Лодка должна быть передана ВМС Франции в 2020 году.

Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка Suffren нового типа Barracuda (строительный номер Q 284) перед официальной церемонией спуска на воду (фактически вывода из строительного цеха) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, 12.07.2019 (с) AFP

Строительство головной атомной подводной лодки Suffren типа Barracuda в арсенале объединения Naval Group в Шербуре ведется с 2007 года. Сдача лодки французскому флоту, после многократных переносов сроков, сейчас намечена на 2020 год. Еще четыре лодки (Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Rubis) находятся в Шербуре в различных стадиях строительства, планируется и постройка шестой лодки Casabianca. Данные лодки должны заменить в составе ВМС Франции шесть первых французских атомных иногоцелевых подводных лодок типа Rubis.

Официальная церемония спуска на воду (фактически вывода из строительного цеха) головной французской атомной многоцелевой подводной лодки Suffren нового типа Barracuda (строительный номер Q 284) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, 12.07.2019 (с) AFP и Radio France

Инфографика о новых французских атомных многоцелевых подводных лодках типа Barracuda (c) AFP и Naval Group

Видео:

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
2020-й год
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
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