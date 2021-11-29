Войти
Lenta.ru

Названа задача модернизированных МиГ-31

664
0
+4
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России повышают боевую эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задачей модернизированных самолетов станет защита северных рубежей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного летчика России генерал-майора Владимира Попова.

«Мы планируем использовать высотные перехватчики МиГ-31 для защиты суверенного воздушного пространства России на северных направлениях, а там мы ограничены в аэропортах и аэродромах — их очень мало», — назвал Попов задачу перехватчика.

По словам Попова, МиГ-31 отличает ремонтопригодность и модернизационный потенциал. Это позволяет эксплуатировать самолет, совершенствуя его оборудование. Он отметил, что МиГ-31 получил новую радиолокационную станцию с автоматизированными системами сопровождения цели.

Также военный летчик отметил, что в России работают над гиперзвуковыми ракетами малой дальности. По его словам, это позволит вооружать МиГ-31 несколькими боеприпасами.

Ранее представители нижегородского авиазавода «Сокол» сообщили, что модернизация МиГ-31 утроит боевую эффективность самолета. На предприятии отметили, что самолет получит современное радиоэлектронное оборудование и сможет применять новые авиационные средства поражения.

В марте «Известия» сообщили об отработке перехватов ракет с помощью самолетов МиГ-31. Источники издания отметили, что в программу боевой подготовки включили упражнения по перехвату имитаторов баллистических ракет.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
НАЗ Сокол
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
01.07.2021
Снайперы ЦВО уничтожили пункт «противника» под Новосибирском
28.06.2021
Масштабные учения ВМФ и ВКС России проходят в Средиземном море
28.06.2021
В Сирию на учения перебазированы два российских истребителя, способных нести гиперзвуковое оружие - Минобороны РФ
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75