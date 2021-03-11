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Российские МиГ-31 станут перехватывать баллистические ракеты

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Самолеты МиГ-31 станут перехватывать баллистические ракеты, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Газета пишет, что еще «в прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней-имитаторов баллистических ракет были включены в программу боевой подготовки в качестве эксперимента», а подобное применение истребителей-перехватчиков стало актуальным после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Они начинают появляться у наших границ, поэтому необходимо иметь средства, чтобы их уничтожать. Эти ракеты начнут размещать в Европе, и надо быть готовыми отражать удары», — сказал бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В феврале военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что истребители-перехватчики МиГ-31БМ будут защищать Севморпуть (СМП).


Иван Потапов

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