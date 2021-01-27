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Россия ротационно прикроет «арктическую трассу»

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ прикроют «арктическую трассу», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Самолеты будут защищать Севморпуть (СМП). В частности, будет налажено дежурство МиГ-31БМ на восстановленных заполярных островных и материковых аэродромах, расположенных вдоль «арктической трассы», куда при необходимости можно будет направить истребители-перехватчики.

Собеседники издания добавили, что служба МиГ-31БМ вдоль СМП будет организована на ротационной основе. Основным пунктом базирования истребителей-перехватчиков выступит Мончегорск (Мурманская область).

«Туда может зайти флот НАТО. Кроме того, в Норвегии и возле нее много стационарных объектов альянса, в частности, командных пунктов», — прокомментировал газете решение о защите СМП военный эксперт Владислав Шурыгин.

В январе заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что самыми перспективными военными самолетами России являются МиГ-31Б (оснащен системой дозаправки в воздухе) и МиГ-31БМ (модернизированный базовый МиГ-31).

В августе 2019 года телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором была показана тренировка сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, прошедшая на высоте более 20 километров.

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