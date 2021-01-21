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Назван лучший самолет России

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самыми перспективными военными самолетами России являются МиГ-31Б (оснащен системой дозаправки в воздухе) и МиГ-31БМ (модернизированный базовый МиГ-31), заявил в беседе с ТАСС заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

«Сейчас на вершине горы перехватчиков в мире — МиГ-31Б и МиГ-31БМ — это самолеты, которые обеспечивают защиту наших рубежей. Четыре самолета на расстоянии под 200 километров между собой могут обеспечить закрытие северных полярных широт на 800 километров», — отметил специалист.

Российскую авиационную промышленность летчик назвал лучшей в мире по боевой части.

В августе 2019 года «Звезда» опубликовала видео, на котором была показана тренировка сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, прошедшая на высоте более 20 километров.

В январе того же года телеканал показал ролик с модернизированными сверхзвуковыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, которые приняли участие в «воздушном бою» в стратосфере над Пермью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
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