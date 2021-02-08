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В США заявили о неспособности России создать МиГ-41

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Источник изображения: Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41, заявил военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology.

По мнению специалиста, ждать появления замены истребителя-перехватчика МиГ-31 в 2030 году не стоит. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — уверен автор.

Бутовский пишет, что задачи, которые сейчас ставятся перед ПАК ДП, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. «Кроме того, россияне могут снова продлить срок службы и модернизировать парк МиГ-31, чтобы он оставался в строю и после 2030 года», — допускает эксперт.

Бутовский напоминает, что над концепциями вариантов легкого истребителя работают в конструкторских бюро «МиГ» и «Сухой». «Все они имеют более низкий статус, чем проект ПАК ДП, учитывая отсутствие закупок или государственного финансирования для исследуемых вариантов», — пишет автор.

По его словам, в создании собственного легкого истребителя заинтересованы ОАЭ, с которыми по данному вопросу может сотрудничать Россия. «В последующие годы, за исключением нескольких общих заявлений о том, что проект актуален, подробностей не было», — напоминает Бутовский.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

В декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев заявил, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.


Иван Потапов

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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