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Боевую эффективность российских МиГ-31 утроили

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После модернизации боевая эффективность российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 утраивается, сообщили заместителю министра обороны России Алексею Криворучко представители нижегородского авиазавода «Сокол», передает РИА Новости.

«Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность самолета», — заявили на предприятии.

В сентябре журнал The Military Watch обратил внимание на расширенный арсенал перехватчиков МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ, включающий новую ракету малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух», которая делает МиГ-31 одним из самых универсальных самолетов.

Проводимая с 2007 года модернизация предполагает, в частности, замену бортового оборудования и фонаря, дефектацию планера, обновление проводки и резиновых прокладок МиГ-31.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Сокол
Персоны
Криворучко Алексей
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