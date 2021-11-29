Боевую эффективность российских МиГ-31 утроили

После модернизации боевая эффективность российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 утраивается, сообщили заместителю министра обороны России Алексею Криворучко представители нижегородского авиазавода «Сокол», передает РИА Новости.

«Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность самолета», — заявили на предприятии.

В сентябре журнал The Military Watch обратил внимание на расширенный арсенал перехватчиков МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ, включающий новую ракету малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух», которая делает МиГ-31 одним из самых универсальных самолетов.

Проводимая с 2007 года модернизация предполагает, в частности, замену бортового оборудования и фонаря, дефектацию планера, обновление проводки и резиновых прокладок МиГ-31.

Иван Потапов