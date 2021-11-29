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ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону с коллегой из Франции вопросы безопасности

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительные детали диалога не приводятся

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и двустороннему взаимодействию", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее во вторник Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Военачальники обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

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