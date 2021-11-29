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«Прогресс» с «Причалом» пристыковался к МКС

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Источник изображения: Фото: @roscosmosofficial

Космический корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

Стыковка последнего российского модуля с МКС состоялась 26 ноября в 18:26 по московскому времени.

Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря в 01:20.

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября в 16:06.

В ноябре историк космонавтики Александр Железняков сообщил ТАСС, что в ходе запуска узлового модуля «Причал» к МКС при помощи российской ракеты «Союз-2.1б» может быть установлен рекорд. Агентство напомнило, что максимальная выводимая на околоземную орбиту нагрузка «Союзом-2» составляет 8,25 тонны, тогда как 24 ноября будет выведено 8,18 тонны.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МКС, вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур.

В июле с Байконура к МКС стартовала ракета «Протон-М» с модулем «Наука».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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