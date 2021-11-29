В США модернизировали макеты российских танков

11-й бронекавалерийский полк армии США модернизировал макеты российских танков Т-72, Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2. Подразделение имитирует действия условного противника на учениях. Об этом сообщает «Российская газета».

Полк, который дислоцируется в учебном центре армии США в штате Калифорния, использует детализированные макеты российской военной техники. Машины получили вращающиеся башни с имитаторами орудий. Макеты построены на шасси бронетранспортеров M113.

Имитация вооружения на макетах российской техники получила систему стабилизации и современные прицелы. Это позволяет действовать в любое время суток. Машины оснастили лазерными имитаторами поражения, которые фиксируют условное попадание.

Издание отмечает, что макеты техники оснастили новыми прицельными приспособлениями. Также на американских учениях макеты зенитных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» заменяют машинами, которые имитируют комплексы 2С6 «Тунгуска».

Ранее в США очевидцы заметили макеты танка Т-72 и зенитной ракетной системы С-300. Макет ЗРС получил пиксельный камуфляж, который используют в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В октябре британские военные показали макеты российских БМП-3. Подвижная мишень предназначена для отработки визуальной идентификации цели. Макет получил имитацию основного орудия, дымовых гранатометов и спаренной пушки.

Даниил Иринин