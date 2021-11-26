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Российская газета

Американские "БМП-2" и "Т-80" получили более совершенные прицелы

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Источник изображения: 11th Armored Cavalry Regiment / US Army

Дислоцирующийся в национальном учебном центре армии США (Форт Ирвин, пустыня Мохаве, штат Калифорния) 11-й бронекавалерийский полк является необычной частью американских вооруженных сил. Ему доверено действовать за условного противника в ходе регулярно проходящих на местном полигоне маневров.

Для того чтобы боевая учеба была максимально приближена к реальности, подразделения оснастили ходовыми макетами БМП-2, Т-72, Т-80. Всего, по разным данным, имеется более 120 единиц.

Образцы такой техники заменили в конце 90-х годов израсходовавшие свой ресурс легкие танки M551 Sheridan, также длительное время изображавшие различные советские бронемашины.

Чтобы эксплуатация обходилась дешевле, в качестве платформы был использован один из наиболее массовых гусеничных бронетранспортеров - М113.

В ходе переделки часть из них получили вращающиеся башни с установленными трубами, имитирующими 125-мм пушки российских основных танков, другие же - макеты 30-мм автоматических пушек 2А42, как на наиболее распространенных боевых машинах пехоты второго поколения.

Сообщалось, что такое "вооружение" стабилизировано в двух плоскостях, наличие прицелов с тепловизионными каналами предусматривает возможность применения в движении, днем и ночью. Разумеется, эти орудия не ведут огонь реальными боеприпасами, используются лазерные имитаторы поражения, точные "выстрелы" которых фиксируются специальными датчиками.

Такое оборудование, позволяет разыгрывать на местности настоящие сражения, вскрывать ошибки командования и недостаточную подготовку военнослужащих, что обычно приводит к большим "потерям" и, соответственно, поражению.

В последнее время техника прошла модернизацию. Над "орудиями" замечен новый, более массивный многоканальный прибор с улучшенными характеристиками.

По всей видимости, имитатор противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" (натовское обозначение АТ-5) заменили на более мощный, с ночным прицелом.

Вместо "ЗСУ-23-4" "Шилка" в колоннах встречаются макеты зенитных ракетно-пушечных 2С6 "Тунгуска".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2А42
M113 БТР
БМП-2
Конкурс
Т-72
Т-80
Тунгуска
Шилка
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