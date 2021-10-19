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В Британии представили макет российской БМП на базе пикапа Toyota

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Источник изображения: Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Макет российской боевой машины пехоты БМП-3 представили в Британии. Подвижная мишень построена на базе пикапа Toyota Hilux. Макет в натуральную величину предназначен для отработки визуальной идентификации целей. Об этом сообщает «Российская газета».

Судя по опубликованным снимкам, размеры макета повторяют габариты БМП-3. Также учебная мишень имитирует элементы конструкции машины. На макете можно заметить детали в виде курсовых пулеметов, дымовых гранатометов и спаренной пушки БМП-3.

Макет установили на пикап Toyota Hilux. Это позволяет имитировать маневрирование условного противника. Для доступа водителя к автомобилю фрагмент левого борта макета превратили в импровизированный люк.

Помимо имитации боевой машины, на снимках можно увидеть макеты зданий. Вероятно, британские военные использовали оборудование для отработки навыков ведения городского боя.

Ранее австралийская компания GaardTech представила мишень российского танка Т-14 «Армата». Роботизированное устройство разработано для нужд Сил самообороны Австралии.

В сентябре в России заметили новую машину на шасси БМП-3. На стратегических учениях «Запад-2021» военные применили БМП Б-19. Машина получила боевой модуль «Эпоха» с основным орудием калибра 57 миллиметров.


Даниил Иринин

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Страны
Австpалия
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