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Австралия «уничтожит» российскую Т-14 «Армата»

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Источник изображения: Фото: @GaardTech

Австралийская компания GaardTech показала в Twitter cтатическую мишень российского танка Т-14 «Армата», предназначенную для уничтожения в ходе учебных боев. На снимок обратил внимание канал ChDambiev в Telegram.

«Известная австралийская компания GaardTech из Брисбена, занимающаяся производством статических мишеней для нужд Сил обороны Австралии, запилила подвижной макет российского перспективного танка Т-14 "Армата"», — сообщает пользователь.


В сентябре американское издание 19FortyFive не поверило в то, что российские военные говорят о Т-14 «Армата». «Сомнительно, что новая машина была развернута в Сирии в 2020 году. Если она и вошла на ближневосточный театр военных действий, то, вероятно, не участвовала в боевых действиях. Русские также хвастались новой тактикой применения бронетехники, разработанной в Сирии, которую, как ожидается, сможет использовать Т-14. Однако танковых экспертов эта "новая" тактика не впечатлила», — говорилось в публикации.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.


Иван Потапов

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