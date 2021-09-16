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В России заметили БМП-3 с новым вооружением

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА новости

В ходе учений «Запад-2021» в России заметили новую боевую машину Б-19. Конструкция представляет собой боевой модуль «Эпоха» на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Машина получила основное орудие калибра 57 миллиметров. Об этом сообщает «Российская Газета».

На маневрах заметили несколько Б-19. По сценарию учений бронегруппу с новыми машинами вывели к переднему краю обороны в связи с выходом основных сил условного противника.

Открытая презентация необитаемого боевого модуля «Эпоха» состоялась в 2019 году. Основным орудием «Эпохи» стала автоматическая пушка калибра 57 миллиметров. Это позволило повысить огневую мощь по сравнению с образцами, оснащенными орудием калибра 30 миллиметров.

Для борьбы с укреплениями и тяжелой бронетехникой противника предназначены противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Также боевой модуль получил управляемый комплекс «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения транспорта и легкобронированной техники.

Система управления огнем боевого модуля «Эпоха» включает комплекс автоматизированного поиска, распознавания и сопровождения целей. Это позволяет в автоматическом режиме подготовить предложения по уничтожению целей.

На форуме «Армия-2021» в августе показали БМП-3 с боевым модулем «Бережок». Машина получила автоматическую пушку калибра 30 миллиметров, гранатомет АГ-17 и пусковые установки противотанковых ракет «Корнет».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2М
БМП-3
Корнет
Эпоха БМ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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