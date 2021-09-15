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Российская газета

БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" засветилась на учениях "Запад-2021"

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" попала в поле зрения на учениях "Запад-2021". На этот на фото можно увидеть сразу три таких БМП, то есть целый взвод.

Боевой модуль "Эпоха" вооружен автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.Также он оснащен компактными многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат", способными поражать огневые точки и легкобронированную технику неприятеля. Кроме того, "Эпоха" вооружена противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

"РГ" уже писала, что новейшая версия БМП-3 с модулем "Эпоха" ранее была замечена на полигоне в Нижегородской области в ходе специальных учений подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа.

Боевой модуль "Эпоха" планируют использовать на перспективных БМП, созданных на средней унифицированной платформе "Курганец-25". Но возможно ее использование и на старых БМП-2, а также на бронемашинах других типов.


Светлана Цыганкова

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