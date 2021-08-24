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Россия создала БМП-3 с боевым «Бережком»

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

На форуме «Армия-2021» впервые покажут БМП-3 с боевым модулем «Бережок». Новый комплекс вооружения установлен в рамках модернизации БМП-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Представители холдинга отметили, что модернизация БМП-3 предполагает установку новых систем вооружения. Конструкторы планируют установку новых боевых модулей, масса и габариты которых позволят сохранить динамику и плавучесть шасси БМП-3.

Универсальный боевой модуль «Бережок» создан для установки на легкую бронетехнику советского и российского производства. Вооружение комплекса представлено автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней пулеметом ПКТ. Дополняет их 30-миллиметровый гранатомет АГ-17 и четыре пусковых установки противотанковых ракет «Корнет».

Боевой модуль получил современную систему управления огнем. Так, прицелы наводчика и командира получили тепловизионные каналы, а прибор командира дополнительно оснащен лазерным дальномером. Это позволяет эффективно вести огонь с суши и водной поверхности в любое время суток. С 2020 года в российскую армии началась модернизация БМП-2 с заменой стандартной башни боевым модулем «Бережок».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Корнет
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2020-й год
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