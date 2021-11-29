Российские космонавты начали готовиться к полету на Crew Dragon

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал о том, что российские космонавты начали ознакомление с операциями с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает ТАСС.

Тем не менее, Крикалев отметил, что с самим кораблем они пока не взаимодействуют. Он подчеркнул, что план подготовки на Crew Dragon будет еще уточняться. Так, по его словам, необходимо знакомство и тренировка со всеми индивидуальными средствами защиты, в том числе скафандрами и ложементами, а также подготовка по аварийным процедурам на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее Крикалев заявил, что перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

До этого стало известно, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Crew Dragon и «Союз МС». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил он.

Марина Совина