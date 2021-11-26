Войти
Lenta.ru

Названы сроки начала перекрестных полетов России и США

444
0
0
Источник изображения: Фото: Pixabay

Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки в беседе с ТАСС назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«В принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», — пояснил он, добавив, что уточняются также роли в экипаже «Союза МС-22».

Крикалев отметил, что вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, что и делает в настоящее время «Роскосмос». Сейчас в состав экипажа входят космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Crew Dragon и «Союз МС». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил он.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
23.12.2019
Россия предоставит США дополнительные места на "Союзах" для полёта на МКС
20.11.2019
Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз"
18.11.2019
Crew Dragon оказался дешевле "Союза МС"
11.03.2019
"С Илоном не поспоришь": как Маск назвал российскую ракету
28.12.2018
Русские потрошители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»