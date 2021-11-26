Названы сроки начала перекрестных полетов России и США

Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки в беседе с ТАСС назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«В принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», — пояснил он, добавив, что уточняются также роли в экипаже «Союза МС-22».

Крикалев отметил, что вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, что и делает в настоящее время «Роскосмос». Сейчас в состав экипажа входят космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Crew Dragon и «Союз МС». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил он.

Марина Совина