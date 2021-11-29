Разработка в Южной Корее новой воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок

Южнокорейская корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) сообщила, что 18 ноября 2021 года после успешных предварительных испытаний передала Агентству оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи установленную в исследовательском центре DSME в Сихыне (близ Ичхона) стендовую опытную установку воздухонезависимой энергетической установки нового типа для подводных лодок, основанную на получении водорода путем реформинга метанола в смеси с водой.

Церемония передачи южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Агентству оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи установленной в исследовательском центре DSME в Сихыне (близ Ичхона) стендовой опытной установки воздухонезависимой энергетической установки нового типа для подводных лодок, основанной на получении водорода путем реформинга метанола в смеси с водой, 18.11.2021 (с) DSME

Работы по созданию воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) нового типа для подводных лодок велись DSME совместно с южнокорейскими компаниями H & Power и KTE по контракту, выданному в декабре 2018 года, на основе разработанных ADD технологий реформинга метанола. DSME сообщила, что на построенной ею опытной стендовой установке в Сихыне "успешно завершила весь процесс от функциональных и эксплуатационных испытаний до окончательной оценки компонентов с использованием современного оборудования, такого как пульты управления и газоанализаторы".

Получаемый в данной ВНЭУ путем реформинга метанола в смеси с водой водород после его очистки используется в топливных элементах для выработки электроэнергии. Заявлено, что данный тип ВНЭУ "обладает высокой эффективностью выработки электроэнергии, не имеет шума и вибрации и не выделяет посторонних веществ, кроме воды". Какие-либо характеристики данной ВНЭУ, включая параметры мощности, тип топливных элементов, метод хранения или выработки кислорода и т.д., пока не приводятся.

Сейчас в состав ВМС Южной Кореи входят девять построенных по лицензии и вступивших в строй с 2007 по 2020 годы неатомных подводных лодок германского проекта 214 (KSS-II), оснащенных разработанными компанией Siemens ВНЭУ германского типа на топливных элементах, хранение источника водорода на которых осуществляется в адсорбированном виде в интерметаллидных соединениях в металлических емкостях-баллонах, что является невыгодным с точки зрения массо-габаритных показателей и требует наличия специализированной загрузочной береговой инфраструктуры.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, разработанную DSME ВНЭУ нового типа на основе реформинга метанола предполагается в комбинации с литий-ионными аккумуляторными батареями устанавливать на больших неатомных подводных лодках южнокорейского проекта KSS-III второй серии (Batch II). Первые три подводные лодки проекта KSS-III, относящиеся к первой серии (Batch I), головная из которых SS 083 Dosan An Chang-Ho была введена в строй в августе 2021 года, оснащаются ВНЭУ на топливных элементах, производимой южнокорейской компанией Bumhan Industries и являющейся развитием установки немецкого образца на топливных элементах, используемой на подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II), с тем же способом хранения источника водорода в интерметаллидных соединениях в металлических емкостях-баллонах. Головная подводная лодка проекта KSS-III второй серии SS 087 Lee Bong-chang планировалась к закладке на верфи DSME в Окпо в конце 2021 года, со сдачей ВМС Южной Кореи в 2026 году.

Работы над ВНЭУ на топливных элементах с получением водорода путем реформинга метанола или этанола велись ранее рядом разработчиков (том числе в 2000-е годы такую ВНЭУ разрабатывала и строитель германских подводных лодок проектов 212А и 214 компания Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), c 2005 года в составе ThyssenKrupp Marine Systems), однако до настоящего времени ни одна из таких установок не имела практического внедрения. Сейчас ВНЭУ, использующая реформинг биоэтанола, создана испанской компанией Abengoa для применения на больших неатомных подводных лодках проекта S-80А, строящихся для ВМС Испании. Данная ВНЭУ имеет мощность около 300 кВт. Головной комплект ВНЭУ разработки Abengoa должен был быть в июле 2021 года начат установкой на третью в серии подводную лодку данного типа S 83 Cosme García, строящуюся на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене, с плановым сроком ввода лодки в строй с данной ВНЭУ в 2026 году.