13 августа 2021 года на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана состоялась церемония ввода в строй ВМС Южной Кореи построенной там головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III).

Церемония ввода в строй ВМС Южной Кореи головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III), построенной на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 13.08.2021 (с) www.facebook.com/KoreaDefensePhotoLab

С вводом в строй данного корабля Южная Корея окончательно вошла в узкий клуб стран, самостоятельно осуществляющих проектирование и строительство подводных лодок.

Напомним, что корпорация DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны первых двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, gjkyjt подводное водоизмещение до 3800 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимались также компании LIG Nex1, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывали британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка оснащена воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах, производимой южнокорейской компанией Bumhan Industries и являющуюся развитием установки немецкого образца на топливных элементах, используемой на стротвшихся до того для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки, совместно создаваемые Корейским научно-исследовательским институтом электротехнологий (Korea Electrotechnology Research Institute), компанией Samsung SDI (крупнейший мировой производитель литий-ионных аккумуляторов различного назначения) и компанией Hanwha Defense.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, также включает шесть вертикальных пусковых установок диаметром 1066 мм для крылатых ракет Cheon Ryong (Hyunmoo 3) с дальностью стрельбы до 1500 км и баллистических ракет Hyunmoo 4-4 (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти, для чего длина корпуса будет увеличена на 6 метров, а водоизмещение вырастет на 450 тонн).

Постройка головной подводной лодки данного проекта SS 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) была начата с церемонии первой резки стали, проведенной на предприятии DSME в Окпо 27 ноября 2014 года. Церемония официальной закладки состоялась там 17 мая 2016 года. Лодка получила название в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Ан Чханхо (Дусана) (1878-1938), и была спущена на воду 14 сентября 2018 года. Лодка впервые вышла в море на заводские ходовые испытания 10 июня 2019 года и в итоге находилась на испытаниях более двух лет.

Закладка второй лодки SS 085 Son Byong-hi была произведена DSME в Окпо 1 июля 2016 года, спуск ее на воду был произведен 10 ноября 2020 года. Третья лодка SS 086 Yi Dongnyeong была начата строительством на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 июня 2017 года.

В марте 2019 года была утверждена постройка для ВМС Южной Кореи трех лодок проекта KSS-III второй серии, головная лодка второй серии, как сообщается, получит название SS 087 Lee Bong-chang и должна быть заложена на верфи DSME в Окпо в 2021 году, со сдачей в 2025 году.

Церемония ввода в строй ВМС Южной Кореи головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III), построенной на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 13.08.2021 (с) www.facebook.com/KoreaDefensePhotoLab

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