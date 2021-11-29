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В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российская армия не способна вести продолжительную войну в Европе, поскольку располагает ограниченными логистическими возможностями, пишет на страницах американского издания War on the Rocks военный аналитик Алекс Вершинин.

В публикации утверждается, что основным путем снабжения российской армии выступает железнодорожная система, которая развита в странах бывшего СССР. Отмечается, что российские железные дороги от большинства западных отличает широкая колея. Обосновывается, что повреждение ключевых железнодорожных узлов в приграничных с Россией странах создаст проблемы в снабжении российской армии в случае ее наступления на Европу.

Согласно Вершинину, данное обстоятельство означает, что российская армия способна к молниеносной войне в приграничных с Россией странах, но обладает ограниченными возможностями ведения полномасштабных боевых действия на больших европейских пространствах. Автор уверен, что оттягивание российской армии от ее крупных логистических узлов позволит НАТО нарастить свои возможности в зоне конфликта.

В октябре американское издание Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — говорилось в публикации.

В сентябре Defence24 написало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».

В августе то же польское издание заметило, что нынешнее состояние российской армии не позволяет игнорировать ее возможности по ведению операций и перегруппировке сил, а также перенаправления экономики России на рельсы военного строительства.


Иван Потапов

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4 комментария
№1
29.11.2021 09:41
В 1945-м году узкая колея не помешала занять пол-Европы  и теперь не помешает.
Автор страдает ограниченными логическими способностями, коли до сих пор этого не понял.
0
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№2
29.11.2021 09:55
Это они себя так успокаивают? Ну тогда им для самоуспокоения нужно уничтожить систему автодорог, которая у них весьма развита, и до кучи разрушить все аэродромы куда могут приземлится наши ВДВ.
0
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№3
29.11.2021 12:19
"Любители говорят о стратегии. Профессионалы говорят о логистике"(с) Интересный разбор, но только, почему-то, абсолютно не учитываются логистические возможности всяких погранцов-МЧС-МВД-Нацгвардии, которые 100% будут мобилизованы на заявленные цели.
+1
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№4
29.11.2021 13:27
А чего мы в Европах не видали, зачем их завоевывать, кто нибудь подскажет.Корми этих арабов еще...
0
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