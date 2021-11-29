В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе

Российская армия не способна вести продолжительную войну в Европе, поскольку располагает ограниченными логистическими возможностями, пишет на страницах американского издания War on the Rocks военный аналитик Алекс Вершинин.

В публикации утверждается, что основным путем снабжения российской армии выступает железнодорожная система, которая развита в странах бывшего СССР. Отмечается, что российские железные дороги от большинства западных отличает широкая колея. Обосновывается, что повреждение ключевых железнодорожных узлов в приграничных с Россией странах создаст проблемы в снабжении российской армии в случае ее наступления на Европу.

Согласно Вершинину, данное обстоятельство означает, что российская армия способна к молниеносной войне в приграничных с Россией странах, но обладает ограниченными возможностями ведения полномасштабных боевых действия на больших европейских пространствах. Автор уверен, что оттягивание российской армии от ее крупных логистических узлов позволит НАТО нарастить свои возможности в зоне конфликта.

В октябре американское издание Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — говорилось в публикации.

В сентябре Defence24 написало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».

В августе то же польское издание заметило, что нынешнее состояние российской армии не позволяет игнорировать ее возможности по ведению операций и перегруппировке сил, а также перенаправления экономики России на рельсы военного строительства.

Иван Потапов