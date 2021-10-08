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В США задались «главным вопросом» к российской армии

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии, пишет Breaking Defense.

«Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — задаются вопросом в американском издании.

Breaking Defense уверяет, что страны НАТО каждые четыре года (с такой периодичностью проходят учения Москвы и Минска) боятся того, что Россия, введя войска в Белоруссию, потом не выведет их обратно. Согласно изданию, подобное развитие событий «будет иметь тяжелые последствия для региона, в первую очередь, для Украины».

«Если Белоруссия станет придатком РФ, Украина будет окружена российскими войсками с трех сторон. Это также привело бы к резкой эскалации экзистенциальной угрозы для Польши, крупнейшего прифронтового государства НАТО, и открыло бы новую границу с Литвой», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что после учений «Запад-2021» в Белоруссии недалеко от границы с Польшей остались, в частности, российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и истребители Су-30СМ. «То же самое и с российской тяжелой техникой, которая останется на месте», — отмечает Breaking Defense.

В сентябре Defence24 написало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».

В том же месяце издание заметило, что в настоящее время Россия располагает около 3500 танками, 7300 боевыми машинами пехоты и 4500 бронетранспортерами, а также 4800 артиллерийскими системами, минометами и реактивными системами залпового огня.


Иван Потапов

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Белоруссия
Литва
Польша
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Продукция
С-400 Триумф
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Военные учения
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