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В Польше рассказали о «базовом сценарии» войны с Россией

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

Базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021», рассказывает польское издание Defence24.

В публикации утверждается, что «Белоруссию следует рассматривать не только как важный с геополитической точки зрения регион, но и как ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия», позволяющий российским войскам через Сувалкский коридор выйти на Калининградскую область.

Издание отмечает, что в потенциальном конфликте важное значение приобретает инфраструктура белорусской железнодорожной системы, обеспечивающая быстрое перемещение сил и ресурсов, а также белорусские военные полигоны, позволяющие принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.

Согласно Defence24, комплексные тыловые учения, предшествующие активной фазе «Запада-2021», следует рассматривать как проверку возможностей белорусских и российских военных по организации тылового обеспечения материально-технической базы наступления в случае военного конфликта с западной стороной.

Издание пишет, что сценарий российско-белорусских учений предполагал повреждение железнодорожной инфраструктуры (мостов), которую необходимо было восстанавливать силами железнодорожных войск и гражданских специалистов. Defence24 отмечает модернизированность железнодорожной инфраструктуры Белоруссии.

В публикации рассказывается, что в ходе учений были проведены инженерно-фортификационные работы, включающие, например, организацию земляных окопов для пехоты и техники, создание препятствий для продвижения техники противника, обеспечение бесперебойной работы линии связи и подготовку площадок для размещения вертолетов.

В сентябре издание Defence24 написало, что в настоящее время Россия располагает около 3500 танками, 7300 боевыми машинами пехоты и 4500 бронетранспортерами, а также 4800 артиллерийскими системами, минометами и реактивными системами залпового огня.


Иван Потапов

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Проекты
Военные учения
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