Folha de S. Paulo (Бразилия): Россия и Китай усиливают военное сотрудничество, чтобы противостоять США

Россия и Китай договорились об усилении военного сотрудничества, пишет Folha de S. Paulo. Читатели бразильского издания обеспокоены риском войны между крупными державами: одни считают, что США обязательно всех победят, а вот другие в этом не так уверены.

На фоне кризиса Москва хочет увеличить ядерный потенциал и, как и Украина, проводит новые учения.

Сан-Паулу - На фоне кризиса вокруг Украины и давней напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона на Востоке, Россия и Китай договорились об усилении военного сотрудничества, стремясь сдерживать США и их союзников.

Об альянсе речь не идет, однако страны решили активизировать стратегические учения и воздушные патрули в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, обновили соглашение, в рамках которого русские будут помогать китайцам следить за запуском ядерных ракет к их стране.

Несмотря на всё беспокойство, которое альянс Москвы и Пекина может вызвать на Западе, формированию этого блока воспрепятствуют исторические причины. Как напоминает опытный российских дипломат, "мы [русские] их не понимаем", кроме того, существуют причины для взаимного недоверия.

Во времена холодной войны русские и китайцы чуть не начали друг с другом полномасштабную войну, а произошедшее в 70-ые годы сближение Пекина с американцами привело к отдалению коммунистических гигантов. Путин много инвестировал в инфраструктуру Дальнего Востока, опасаясь экономического влияния китайцев на юг региона.

Комментарии читателей:

José Carlos Cardoso Fernandes

Зачем столько тратить? В 2029 году прилетит метеорит судного дня Апофис. НАСА учится менять траекторию метеоритов, но угроза, как всегда, идет изнутри.

Guilherme Herzog Neto

Пандемия ещё не закончилась, а великие державы уже опять направили немногочисленные ресурсы на оружие.

Jose Padilha Siqueira Neto

А тем временем Байден выступает со своими экологическими речами.

Marcelo Silva Teixeira

Россия в одиночку сможет уничтожить США. Единственный шанс запугать Россию - это альянс США и Китая. Однако Путин, безусловно, крупнейший политический деятель наших времен, учился у экс-нацистов из КГБ, и сегодня он самый хорошо подготовленный президент в мире. Очевидно, несмотря на большие разногласия, он понимает, что альянс с Китаем чрезвычайно важен для многополярного мира. Только такой альянс может остановить агрессию самой воинственной страны в истории - США.

Joá o Mucci

Чтобы разбить Соединенные Штаты, ни Китай, ни Россия не нужны. Надо просто отправить туда Талибан*, который вновь задал жару солдатам Дядюшки Сэма. Американская армия побеждает во всех войнах только в голливудских фильмах, в реальности же они не в одной не победили.

Joao Lima

Россия и Китай развиваются только в военной сфере, они не хотят заниматься исследованиями в сфере науки или здравоохранения на благо всего человечества или искать лекарство для болезни, которая сегодня считается неизлечимой. Это устаревшие и отсталые режимы. Соединённые Штаты - самая развитая в мире страна в любой из сфер. Вперед, США, ради блага человечества! За полную демократию и свободу прессы! Да здравствуют Соединённые Штаты!

João Leite Leite

Война между США, Россией и Китаем - конец планете Земля.

Ivanildo Tomé

Вне зависимости от существования альянсов столкновение между державами, особенно между США и Россией, невозможно. Во время холодной войны не было ракет для перехвата других ракет. Тогда всё заключалось в идее "всё или ничего", существовала доктрина Взаимного гарантированного уничтожения (MAD). С противоракетами появилась альтернатива, стало возможным избежать полномасштабной войны, перехватывая МБР.

Сегодня, когда появилось сверхзвуковое оружие, перехватить которое на нынешнем этапе развития технологий сложно, мы вновь оказались в условиях MAD. Другими словами, если одна держава запустит сверхзвуковую ракету в адрес другой, в ответ полетит ядерная, чтобы устранить объективное и непосредственное преимущество гиперзвуковой. Научившись их перехватывать, мы вновь вернемся на предыдущий этап, когда полномасштабную ядерную войну можно будет избежать.

* террористическая организация, запрещенная в России.

Игорь Жилоу (Igor Gielow)