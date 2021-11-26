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Интерфакс-АВН

РФ готова к наращиванию ВТС с Египтом по всему спектру военной техники - глава "Рособоронэкспорта"

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Ка-52 ВВС Египта
Ка-52 ВВС Египта.
Источник изображения: Hammer Head

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова развивать сотрудничество с Египтом по поставкам военной техники, а также продукции двойного и гражданского назначения, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Египет является важнейшим стратегическим партнером России. (...) "Рособоронэкспорт" готов к дальнейшему взаимодействию с египетской стороной в любых современных форматах и по всему спектру продвигаемой продукции военного, двойного и гражданского назначения", - заявил Михеев, которого процитировали в пресс-службе компании.

По его словам, военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Египта "постоянно развивается в соответствии с трендами мирового рынка".

"Планируется обсудить дальнейшее сотрудничество во всех актуальных для региона областях оборонной тематики, включая противодействие террористическим группировкам", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

29 ноября в Каире стартует Международная выставка оборонной промышленности EDEX-2021, где Россия продемонстрирует современное вооружение и проведет переговоры с представителями различных видов вооруженных сил и родов войск министерства обороны Египта и других стран.

По данным "Рособоронэкспорта", на EDEX-2021 будет презентовано более 350 моделей военной техники, в том числе учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ", модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо". Кроме того, концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.

"Крупнейший мировой производитель бронетехники концерн "Уралвагонзавод" покажет макеты бестселлеров оружейного рынка - сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского - макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р. Специальный технологический центр презентует беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е", - сказали в пресс-службе.

На EDEX-2021 "Рособоронэкспорт" проведет презентацию универсального ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и средств оснащения его экипажа - специалисты расскажут о характеристиках и возможностях комплекса, а также об особенностях его применения, в том числе с учетом боевого опыта, добавили в компании.

Ранее СМИ сообщали, что у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году. Соглашения подразумевают поставки Каиру российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации.

Озвучивались данные, что в 2016 году Россия передала Египту три дивизиона зенитных ракетных систем "Антей-2500".

Официально сообщалось, что в 2017 году РФ начала поставку в Египет истребителей МиГ-29М/М2. Согласно открытым данным, всего законтрактовано 46 самолетов этого типа.

У РФ и Египта есть контракт на 46 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

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Египет
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АК-74 "Калашников"
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