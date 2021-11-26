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Рособоронэкспорт организует масштабный показ российской оборонной продукции на выставке EDEX 2021 в Египте

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Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке EDEX 2018
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке EDEX 2018 в Египте.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 25 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует масштабный показ продукции российского ОПК на Международной выставке оборонной промышленности EDEX 2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Каире.

"Египет является важнейшим стратегическим партнером России. Военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет длительную историю и постоянно развивается в соответствии с трендами мирового рынка. Рособоронэкспорт готов к дальнейшему взаимодействию с египетской стороной в любых современных форматах и по всему спектру продвигаемой продукции военного, двойного и гражданского назначения, – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На выставке EDEX 2021 мы презентуем представителям всех видов вооруженных сил Египта и других африканских стран новейшие образцы продукции военного назначения и разработки российской промышленности, проведем встречи и переговоры по актуальным вопросам в области безопасности".

На EDEX 2021 Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции, в рамках которой в холле №4 Международного выставочного центра Египта свою продукцию демонстрируют 7 крупных российских производителей вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил.

На своем стенде Рособоронэкспорт презентует более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".

Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", Концерн Калашников продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.

Крупнейший мировой производитель бронетехники Концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – популярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р. Специальный технологический центр презентует беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е".

"Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", – сообщил А.Михеев.

Рособоронэкспорт представит отдельные стенды для демонстрации продукции Концерна ВКО "Алмаз-Антей", НИИ Стали, а также входящих в Госкорпорацию Ростех холдингов: "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", "Технодинамика" и "Росэлектроника".

Российская оборонная промышленность в Египте будет представлена более чем тысячей образцов продукции. Иностранным партнерам покажут системы и комплексы ПВО различного радиуса действия, боевые и транспортные самолеты, среди них военно-транспортный Ил-76МД-90А (Э) и заправщик Ил-78МК-90А, вертолеты, бронетанковую технику, военно-морскую продукцию, стрелковое вооружение, а также широкий спектр боеприпасов.

На EDEX 2021 Рособоронэкспорт проведет презентацию универсального ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и средств оснащения его экипажа. Специалисты компании подробно расскажут о характеристиках и возможностях комплекса, а также об особенностях его применения, в том числе с учетом боевого опыта.

В рамках деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями различных видов вооруженных сил и родов войск Министерства обороны Египта и других стран. Планируется обсудить дальнейшее сотрудничество по всем актуальным для региона областям оборонной тематики, включая противодействие террористическим группировкам, сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Египет
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
Ил-476
Ил-76
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