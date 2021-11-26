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НАСА оценило сотрудничество с Россией после испытаний противоспутникового оружия

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон оценил перспективы американского сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС) после проведения теста противоспутникового оружия. Его слова приводит портал SpaceNews.

«Он сказал, что испытания не будут иметь отрицательного влияния на перспективы продолжающегося сотрудничества с Россией на МКС», — отмечается в материале.

НАСА продолжает обсуждать с Роскосмосом будущее орбитальной станции в долгосрочной перспективе и перекрестные полеты к ней на российских «Союзах» и кораблях США. Диалог на тему сотрудничества планируется во время визита Нельсона в Москву, но точная дата встречи пока неизвестна.

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.


Марина Совина

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