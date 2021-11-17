В США назвали «безрассудными» российские испытания противоспутникового оружия. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС, равно как и другой космической активности Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента

Прайс подчеркнул, что поведение России угрожает долгосрочной устойчивости космического пространства. Представитель Госдепа также обвинил Москву в неискренности в отношении заявлений о противодействии размещения оружия в космосе. Он заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками подготовят ответ на эти действия.

Россия не поставила в известность США

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство обеспокоено проведенными Россией испытаниями. Он также добавил, что Москва не поставила в известность о них Вашингтон. Представитель выразил надежду на то, что мировые космические державы будут уважать международные правила использования космического пространства.

Мы внимательно следим за различными средствами, которые Россия, судя по всему, намерена разработать и которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Ранее в Центре управления полетами сообщили, что МКС может сблизиться с космическим мусором. Инструкция предполагает нахождение экипажа на корабле во время сближения станции с потенциально опасным объектом.

Во время переговоров экипажа станции с Землей отметили, что космический мусор пролетел мимо МКС, космонавты и астронавты смогли вернуться на свои места, однако отмечалось, что через полтора часа обломки вновь смогут потревожить станцию.

Реакция Великобритании

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, испытав противоспутниковое оружие, тем самым создала угрозу спутникам и космическим кораблям. Его заявление опубликовано в Twitter военного ведомства.

Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве. Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет Бен Уоллес Министр обороны Великобритании

Реакция на МКС

Астронавты на борту МКС весь вторник, 16 ноября, будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, вызванных космическим мусором. Такие рекомендации дал Центр управления космическими полетами США, пишет ТАСС.

Согласно им, люки между основными модулями следует оставить закрытыми до того момента, пока ведутся работы по отслеживанию обломков, вызванных разрушением спутника.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора. Встреча состоится 16 ноября в 11:00 по Москве. Отмечается, что переговоры планировали провести ранее.

Из-за инцидента с космическим мусором круг тем для обсуждения расширят. Американскую сторону на встрече представят руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано и помощник директора NASA Роберт Кабана.

Марина Совина