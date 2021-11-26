Войти
ИноСМИ

Le Figaro (Франция): Россия готовится усилить свою армию перед лицом «растущей активности» НАТО на ее границах

501
0
0
Рабочая поездка С. Шойгу на Северный флот
Рабочая поездка С. Шойгу на Северный флот.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

В России министр обороны Шойгу объявил о срочных мерах по укреплению вооруженных сил РФ. Причина — возросшая активность НАТО у наших границ. Французские читатели, сопровождая свои споры поиском украинских и российских «ботов» в своих рядах, разбились на две группы. Часть понимает резоны России. Другая часть готова взорваться вместе с «диктаторами мира».

Россия объявила в среду 24 ноября, что намерена усилить свои вооруженные силы в ответ на "растущую активность" НАТО на ее границах. Это усиление происходит на фоне напряженности между Москвой и западными странами по поводу Украины.

"Сложная военно-политическая ситуация в сегодняшнем мире, а также растущая активность стран НАТО у самых российских границ вызывают необходимость продолжить качественное развитие наших военных сил", - заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, по сообщению "РИА Новости". По мнению Шойгу, речь идет о том, чтобы "повысить боевую эффективность армейских частей, степень боеготовности ядерных сил, а также усилить потенциал наших неядерных сил сдерживания вероятного противника".

Россия уже много лет беспрерывно осуждает размещение сил НАТО на своих границах. Осуждает она и стремление стран, которые она по-прежнему относит к своей сфере влияния - Украины и Грузии - вступить в НАТО.

Все эти заявления делаются в момент, когда сохраняется высокое напряжение вокруг конфликта на Украине, где верные Киеву силы с 2014 года ведут борьбу с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

Комментарии читателей:

Bosport75

Вы слышите: грохочут сапоги… Обычный метод отвлечь внимание со стороны диктатора, чья ситуация внутри страны абсолютно катастрофична.

DARIUS47

Вот отличное и совершенно необходимое решение - необходимое перед лицом враждебного и прямо-таки подрывного поведения стран-атлантистов.

Bosport75

Вы не могли бы мне то же самое изложить по-русски?

DARIUS47

Если вы не понимаете язык Пьера Корнеля, попросите у кого-нибудь, может, вам и переведут. Что касается языка Александра Пушкина, то я им восхищаюсь со стороны, несмотря на его сложность.

Jhamen

Нужно, чтобы кто-нибудь передал DARIUS47, что Украина - страна независимая и суверенная. Она уже взять Крым назад силой (так в тексте, автор делает ошибки во французском - прим. ИноСМИ). Крым ей (Украине) был дать по закону… И вообще, что делает этот шпион КГБ на сайте "Фигаро"… Короче… Все…

Во W.

Ну, у вас и французский, Jhamen! Вот факты: Крым был завоеван Екатериной Второй в 1783 и оставался во всех отношениях российским, пока Никита Хрущев в 1954 не передал его Украине (колыбели древней Руси с девятого века). Был организован референдум всех жителей Крыма в 2014 году, и 96,77% проголосовали за возвращение полуострова России. И где вы видите проблему, если самоопределение теперь - самое модное слово в мире, для которого всегда находят оправдание?

Stop aux bobards

Российская пропаганда распоясывается окончательно. Вот факты, только факты: однажды русские солдаты "ниоткуда" неожиданно высаживаются в Крыму - и забирают себе эту страну (так в тексте - ИноСМИ). А сегодня вся опасность в том, что те же солдаты и опять ниоткуда хотят повторить ту же операцию с Украиной. Вот так. Ждем следующих серий.

Sentenza1

Вы ждете следующих серий? Студии Кремлевуда с гордостью презентуют вам свою новую продукцию "Гипермощные виды оружия России".

Vieille Canaille

Эй, Stop aux bobards, вы хотите увидеть это кино вживую? У вас целых три опции: штаб-квартира НАТО в Брюсселе, весь Вашингтон и Киев. Поезжайте туда при обострении, да не берите с собой много багажа: на том свете он вам не понадобится.

Achille

Я так понимаю: НАТО приготовилась защитить себя от грядущей российской агрессии, а Россия эту агрессию приуготовляет.

Seebs

Год самоизоляции - и вы все поняли, нужна только маленькая поправка: поменяйте, Achille, в вашем посте слова "НАТО" и "Россия" местами. И вот тогда попадете в точку.

Tucker

А я так понимаю, что главная угроза миру - это левацкая политика "вокизма", то есть "пробуждения" всех безумств от господина Байдена.

Lapujolle Yves

Да нет, миру угрожают все те же имперские диктатуры: русская (большевистская) и китайская (маоистская).

Deja fait

У США опять обострилась жажда крови, вот они и захотели войну против России. Аннексия Крыма здесь - просто повод. Турки, будучи членами НАТО, аннексировали Северный Кипр. Марокканцы забрали себе Западную Сахару. И ничего - жадные штаты Америки по этим поводам даже не почесались. А вот с Россией - сразу возбудились. Еще бы! На кону, как им кажется, энергетические ресурсы России.

Auzarmes

Деньги, закачиваемые Россией в защиту ее границ, - это деньги, которые не пойдут на нужды русского народа. А ведь они ему так нужны!

DARIUS47

Лейте слезы над своими расходами. Это враждебность стран-атлантистов заставляет Россию принимать меры, тут у нее просто нет альтернативы. К тому же, Россия как государство расплатилась по всем своим долгам, в отличие от некоторых западных стран, включая членов НАТО.


Редакционная статья

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Кипр
Китай
Марокко
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»